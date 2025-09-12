人工智能拓展服務消費新場景

中評社北京9月12日電／據經濟日報報導，日前，國務院印發了《關於深入實施“人工智能＋”行動的意見》，將“人工智能＋”消費提質作為一項重點行動進行部署，明確多項舉措拓展服務消費新場景。



近年來，服務消費作用愈加凸顯。根據國家統計局發布的數據，2024年我國服務業增加值占國內生產總值比重為56.7%，對國民經濟增長的貢獻率達56.2%。然而，服務消費領域正面臨優質服務供給不均、個性化需求難以滿足、時空限制難以突破、服務體驗參差不齊等深層次約束。憑借超強數據處理、智能模式識別、精準預測分析和自然交互能力，人工智能為破解難題提供了一把鑰匙。



人工智能賦能服務消費，體現在多個維度。AI基於自然語言處理、計算機視覺和深度學習算法，能夠提供高度擬人化、精準化的交互服務，催生消費新意願。比如，天貓、京東等平台利用虛擬試妝、虛擬試衣等技術，讓線上購物體驗無限接近線下，創造了“所見即所得”的交互式購物新場景。



AI還創造出過去無法想象的服務品類，開辟消費新領域。比如，在文旅消費中，某些博物院通過AI導游、VR虛擬漫游等技術，打造沉浸式文旅體驗項目，創造了文化體驗消費新增長點。AI還通過優化供應鏈、預測消費趨勢、精準營銷、動態定價等，顯著降低了提供服務的成本和價格，使更多優質服務能以更親民的方式觸達更廣泛的消費群體。此外，AI促進了不同服務業態的交叉融合，催生出“服務＋”新模式。如“汽車＋娛樂”對應著移動智能座艙，“零售＋餐飲＋體驗”衍生出新一代智慧門店，“家居＋健康＋安全”構建起全屋智能生態系統。這些融合場景創造了“1＋1>2”的消費價值。



還須清醒看到，“人工智能＋”服務消費仍面臨一系列挑戰。比如，AI的訓練和應用高度依賴高質量數據，然而目前數據孤島現象普遍，不同平台、企業間的數據難以合法合規地流通共享，限制了AI模型訓練的廣度和深度。同時，信息繭房、算法歧視、隱私洩露等問題依然存在，這些都制約著服務消費領域的健康發展。有效化解這些挑戰，拓展“人工智能＋”服務消費新場景，需要政府、企業和社會多方合力推進。



完善法治保障，築牢安全屏障。建立健全人工智能產品和服務開發、提供以及使用方面的法律制度，使人工智能技術在發展中規範，在規範中發展。加大網絡安全法、數據安全法、個人信息保護法等法律的執法力度，嚴厲打擊數據濫用和洩露行為。要建立安全可控、普惠公平的數據要素流通體系，在保障國家安全和個人隱私的前提下，促進數據資源的合法合規共享與利用，構建讓消費者放心的數據利用環境。