聯想聯合伊利打造AI＋乳業新範式

聯想聯合伊利重構乳業價值鏈，打造AI＋乳業新範式。（圖片來源：新華網） 中評社北京9月12日電／據新華網報導，近日，呼和浩特的伊利現代智慧健康穀這座智能製造標杆基地迎來了“聯想領跑100走進數智伊利、解碼全球智鏈生態圈”的探訪。在不久前落幕的2025世界人工智能大會上，伊利攜手聯想等合作夥伴，發起成立“全球智鏈生態圈”，共同探索乳業高質量發展的新引擎。此次健康穀探訪活動，便是生態圈落地的生動寫照。



走進伊利智能工廠，自動化設備穩定運行、數據看板實時跳動，自動化與規模化背後是一條被智能化重構的供應鏈。



伊利攜手聯想打造的供應鏈控制塔系統，覆蓋生產計劃、工廠採購、供應商供貨等5大環節15個關鍵節點，整合了80餘項供應指標與140餘項廣促品指標，顯著降低了原輔料臨期、積壓與缺斷貨風險。



數智化能力延伸至消費端，在聯想技術支持下，伊利搭建的小程序管理平台持續優化技術架構，穩定性大幅提升，可支持集團20多個小程序運營，在微信小程序實現了購買、售後、新品共創與健康咨詢一體化服務。



當觸點日益分散、業務線條不斷豐富，如何精準捕捉用戶心聲、持續優化產品與服務，成為推動業務進化的關鍵一環。在消費者品質滿意度管理（VOC）層面，伊利聯合聯想iVane團隊引入“統一VOC智能挖掘管理平台”的創新方案，整合服務、社交媒體與電商數據，將“聽得見聲音”升級為“聽得懂趨勢、做得到改變”，推動NPS與滿意度提升，形成從發現問題到業務改善的閉環管理。



伊利完成了全產業鏈數智化布局，並不斷探索以人工智能為代表的新技術新應用，從生產管理到消費者服務，再到算力基礎設施搭建，以“智”提“質”，實現產品和服務品質的全面提升。伊利集團相關負責人表示：“伊利正通過構建‘全球智鏈生態圈’，攜手行業夥伴，不斷推動行業數智化升級，讓國奶自信更具底氣。”



伊利現代智慧健康穀的數智化建設，生動展示了數智伊利全產業鏈布局。在智慧牧場，每頭奶牛都擁有一張“數字身份證”，每滴牛奶都帶著數據的“指紋”。



在智能工廠，伊利深度運用人工智能、機器人等技術，實現自動化生產線高效運轉。面向消費端，伊利構建了“全周期、全流程、全渠道、全鏈條、全域運營”的消費者數字化平台，持續打造高品質、多元化的健康產品與服務。