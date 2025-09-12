南非政治分析師索瑪多達·菲克尼接受專訪

中評社北京9月12日電／據新華網報導，南非公共服務委員會主席、南非政治分析師索瑪多達·菲克尼日前接受新華社專訪時表示，中國提出的全球治理倡議為推動建立更加公正合理的國際秩序提供了重要指引，為全球治理體系變革注入強大動力。



菲克尼說，隨著全球南方國家規模不斷擴大、經濟實力持續增強，國際社會要求改革完善現行國際治理體系的呼聲日益高漲。西方國家長期以空洞的多邊主義承諾敷衍塞責，卻從未真正推動體系變革。當前，地緣政治衝突加劇、貿易保護主義抬頭等現象警示我們，舊體系正在威脅世界和平與發展。



“全球治理倡議直面當前國際治理體系改革的迫切需求。”菲克尼說。他指出，該倡議呼籲構建更契合當今世界現實的治理體系，在提升發展中國家的代表性和話語權的同時，充分尊重各國主權與文明多樣性。該倡議將引領中國與國際社會攜手應對氣候變化等全球性挑戰，共同推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



菲克尼說，中國在全球治理中發揮著重要作用。在美國頻繁退出多邊機制並大幅削減國際援助的背景下，中國不僅積極倡導和推動多邊機構改革，致力於增強多邊體系的公平性與包容性，還在應對全球氣候變化和基礎設施建設等領域貢獻了智慧與方案。



展望未來，菲克尼認為，憑借堅實的技術基礎和自主發展能力，中國將在全球氣候治理、國際安全合作等諸多領域進一步發揮引領作用。“中國踐行的是真正的多邊主義，以實際行動推動國際機制反映廣大發展中國家的共同訴求，而非僅僅服務於少數國家的利益。”他說。



菲克尼指出，當前，高質量發展已成為破解全球不平等問題的關鍵。中國成功使超過7億人口擺脫貧困的實踐表明，保障基本民生是實現社會發展的根本前提。近年來，中國充分發揮自身在資源、基礎設施和科技等方面的優勢，為彌合南北發展鴻溝、推動全球發展更加包容與均衡作出了重要貢獻。