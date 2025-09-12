廣州開展涉企行政執法監督檢查

中評社北京9月12日電／據中國紀檢監察報報導，“現在對企業的執法檢查更加公開透明了。”近日，面對前來回訪的廣東省廣州市花都區紀檢監察幹部，新雅街道某企業主說。此前，該企業主向區紀委監委反映，其在與街道安監組執法人員潘某溝通中，被“暗示”向指定的第三方購買安全生產責任保險和安全台賬服務。



收到反映後，花都區紀委監委啟動快查機制。經查，潘某違規接受某管理服務公司宴請，利用職務便利向轄區內多家企業介紹該公司安全台賬服務業務，收受該公司好處費，並在日常執法監督檢查中對該公司放鬆監管。最終，潘某受到政務記過處分，並沒收違法所得。



廣州市紀委監委把規範涉企行政執法行為，作為減輕基層企業負擔、優化營商環境的重要抓手，結合全市“幹部作風大轉變、營商環境大提升”行動，扎實開展涉企行政執法監督檢查，重點糾治執法程序不規範、重復頻繁執法、“吃拿卡要”等執法擾企突出問題，推動行政執法等部門實行“亮碼入企”工作模式，助力營造良好營商環境。



查辦案件是最有力的監督。廣州市紀委監委牽頭開展基層行政執法領域突出問題整治，協同公安、城管等10個市直單位聯合發力，著力解決政策執行層面的問題，今年以來，查處腐敗和作風問題489個，處理648人，處分256人，推動解決一系列群眾和企業反映強烈的問題。花都區紀委監委連續兩年開展基層行政執法人員“吃拿卡要”等突出問題整治，累計查處基層執法人員170人，立案110件，重點查處了區水務局執法監察科原科長盧某利用執法權以權謀私以及多名安監執法人員違規推薦購買保險或安全台賬服務、多名河長辦編外人員違規介紹施工單位等違紀違法問題。海珠區紀委監委派出30個監督檢查小組聚焦涉企亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封等破壞營商環境的突出問題，嚴查濫用執法權或自由裁量權以罰代管、收受賄賂、攤派費用等違紀違法行為。



“消防檢查正常了，商戶的場地使用證明也順利辦了下來。”日前，天河區某物業公司負責人向前來回訪的紀檢監察幹部說。此前，天河區某街道紀工委收到群眾反映，稱街道安全生產巡查員蔡某在涉企行政執法中存在不當行為。經查，蔡某受人請托推廣某租賃項目，多次向負責某大廈運營的物業公司進行推薦，被拒後蔡某便通過增加消防安全檢查頻次等手段干擾企業正常運營，蔡某最終受到嚴肅處理。天河區紀委監委扎實開展以案促改、以案促治工作，督促街道召開專題警示教育會，指導職能部門進一步優化涉企行政執法檢查程序，明確執法標準。