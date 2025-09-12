安徽全椒　織密集體“三資”監管網

中評社北京9月12日電／據中國紀檢監察報報導，近日，安徽省全椒縣武崗鎮紀委循著監督檢查發現的問題線索，查實了武崗村黨總支書記呂某某套取集體資金用於不合規支出的問題。最終，呂某某受到嚴肅處理，相關資金已退回到村集體賬戶。



這是全椒縣紀委監委在開展集體“三資”集中清理整頓期間查處的一起典型案例。在集中清理整頓期間，該縣構建縣鎮村三級聯動工作格局，成立由黨委政府牽頭，紀檢監察、農業農村、財政、司法等聯合參與的工作隊伍，定期召開推進會、制發工作提示、下沉一線調研，推動解決集體“三資”領域突出問題。



全椒縣紀委監委結合鎮村巡察及審計工作，督促縣農業農村局、縣財政局等單位在全縣範圍內開展資金管理、資產資源登記和核查工作，推動集體“三資”管理更加規範；督促縣農業農村局制定集體資產資源管理、村級小額工程管理等制度，規範集體資產資源交易和小微權力運行。此外，該縣紀委監委還督促縣財政局規範村級財務，落實“村財鎮管”機制，推動各鎮配置3至5名村級財務管理人員，將組級資金提級納入村（居）監管範圍，有效解決村民小組公款私存、管理混亂、信息不公開等問題。



截至目前，該縣紀委監委聯合有關部門對10個鎮開展了6輪督查指導，發現工作推進、責任落實等問題50餘個。