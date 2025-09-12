我國全面啟動醫療衛生強基工程

中評社北京9月12日電／據中國網報導，國務院近日批覆原則同意《醫療衛生強基工程實施方案》。方案明確了實施醫療衛生強基工程的總體要求、主要任務和保障措施，旨在讓群眾獲得公平可及、系統連續、優質高效的醫療衛生服務。



醫療衛生強基，關乎優質醫療資源能否下沉，關乎突發疾病時救護車能否及時趕到，關乎偏遠地區的百姓能否享受公平的醫療資源……這不僅僅是一份政策文件，更是一個大國對億萬群眾健康渴盼的深切回應。



基層醫療是醫療衛生服務的“網底”。經過多年發展，我國醫療衛生體系相對健全，現有超100萬所基層醫療衛生機構為老百姓提供日常的預防、保健、康復以及醫療服務，超520萬名基層醫務人員工作在基層一線。



方案勾勒出我國實施醫療衛生強基工程的“時間表”——



到2027年，基層醫療衛生機構布局更加合理，設施條件進一步改善，基本公共衛生服務能力和基本醫療服務能力持續提升，力爭居民15分鐘可達最近的醫療服務點；



到2030年，基層醫療衛生服務體系進一步健全，人才隊伍持續發展壯大，設施設備條件和數智化水平顯著改善，基本公共衛生服務均等化和基本醫療服務均質化水平明顯提升，群眾就近就便享有優質高效的健康服務。



如何實現上述階段性目標？



方案要求健全以縣級醫院為龍頭、鄉鎮衛生院為樞紐、村衛生室為基礎的鄉村醫療衛生服務體系，進一步加強城市社區衛生服務體系建設；因地制宜發展“固定＋流動”的醫療衛生服務供給模式，全面建立國家、省、市、縣、鄉五級巡回醫療制度，實現巡回醫療在醫療資源薄弱縣全覆蓋。