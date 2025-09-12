】 【打 印】 
福建艦赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務
http://www.CRNTT.com   2025-09-12 16:29:20


　　中評社北京9月12日電／據央視新聞網報導，海軍新聞發言人冷國偉海軍大校介紹，日前，我國第3艘航空母艦福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。這次組織福建艦跨區試驗訓練，是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：