福建艦赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務
http://www.CRNTT.com
2025-09-12 16:29:20
中評社北京9月12日電／據央視新聞網報導，海軍新聞發言人冷國偉海軍大校介紹，日前，我國第3艘航空母艦福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。這次組織福建艦跨區試驗訓練，是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。
