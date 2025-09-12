民進黨的“信息繭房”困不住台灣青年

中評社北京9月12日電／據中國台灣網報導，國台辦發言人近日在新聞發布會上表示，台灣“首來族”（首次來大陸者）申辦台胞證免收證件費政策自7月1日實施以來，廣獲台胞認可好評。數據顯示，7月“首來族”台胞證申辦數量環比增長22%，其中45周歲以下“首來族”申請人數佔比高達72%，表明台灣青年來大陸參訪交流意願明顯增強。



越來越多台灣青年希望來大陸走走看看，是近年來兩岸交流一大趨勢。大陸推出免收台灣“首來族”申辦台胞證證件費的新措施，讓每位“首來族”可節省約1500元新台幣的辦證費用，傳遞出滿滿暖意和善意，正可為這股大趨勢加一分推力，讓從未來過大陸的台胞青年更有勇氣和意願走出探訪大陸的第一步。



台胞為什麼要來大陸？可以列出很多理由，但當下列在前頭的應該是“眼見為實”。台灣2300萬人口中，約有1100萬人次辦理過台胞證。這意味著還有超過一半台胞從未到過大陸。民進黨和綠色媒體長期在島內肆意抹黑醜化大陸，編造出“高鐵沒靠背”“吃不起榨菜、茶葉蛋”“去了會被抓”“冬天靠燒門窗取暖”“大米是紙做的”等謠言，這些五花八門且在島內滿天飛的虛假信息，欺騙著從未親眼看過大陸的台胞。



原本親綠的台灣網紅“館長”，來過之後對大陸的看法有了翻天覆地的變化，發覺自己過去遭民進黨和綠媒長期蒙騙，就是極具說服力的例子。就算是聰明才智之士，若長期生活在“信息繭房”中，也難免被誤導蒙蔽。對還沒來過大陸的台胞來說，“館長”等網紅的直播鏡頭、藍色媒體相對客觀的報導、身邊去過大陸者的見聞分享，都可以給“信息繭房”捅出一些破洞。但“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”，要真正瞭解大陸，還是要踏上這片土地，用自己的眼睛和耳朵去驗證，才來得最為真切可靠。



最不願台青去大陸的，當然是民進黨當局。台灣陸委會酸溜溜地聲稱，大陸提出免收證件費的吸引力“恐怕非常有限”。但這話很快被打臉，除了7月的辦證數據和入境人數已經實打實大幅增長外，此前島內媒體針對“大陸推出台灣‘首來族’辦台胞證免收1500元證件費，你覺得對台灣人有吸引力嗎？”進行網絡投票，有高達76%的島內網民認為有吸引力，並紛紛留言表示，“大陸的美景，有很多值得一遊”“兩岸友誼自動加分”。



“民進黨越禁，年輕人越去”，島內媒體評論說，即使賴清德上台後多次阻撓台胞赴陸旅遊、參加各類交流活動，然而天下大勢浩浩蕩蕩，“事實與數字證明，逆勢而行，只是狗吠火車、螳臂當車”。