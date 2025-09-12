台商參與服貿會：“大陸市場不可或缺”

9月10日，參展者在北京首鋼園一處服貿會標識前拍攝。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月12日電／據中國台灣網報導，金黃的炸串、深紅的肉片、翠綠的蔬菜……儘管只是模型，台企呷哺呷哺在2025年中國國際服務貿易交易會上的展品讓人垂涎欲滴。過去每屆服貿會呷哺集團都沒錯過，今年再赴“服貿之約”。



9月10日至14日，2025年中國國際服務貿易交易會在北京首鋼園區舉辦。記者在現場看到，位於首鋼國際會展中心的台灣形象展人頭攢動，熱鬧非凡。參展的台商台企表示，希望通過服貿會這個大平台，積極參與兩岸產業合作，搶抓大陸發展機遇，在深度融入大陸新發展格局中實現自身更好發展。



發展信心足



“這已經是台灣形象展第5次亮相服貿會。”北京台資企業協會秘書長施心木向記者介紹，台灣形象展的主題為“服務融合發展，共享民族未來”，與服貿會“全球服務，互惠共享”的理念相輔相承、相互呼應。展區設計以展開的畫卷為靈感，整體以流線型紐帶和一個圓形組成，配以閩南紅磚紋和台灣少數民族元素裝飾，寓意兩岸一衣帶水、一脈相承。



展區內設立了京彩台灣、台企風採、台商服務、互動訪談4大板塊，共有來自科技服務、健康衛生服務、金融服務、供應鏈及商務服務4大行業的36家台灣企業展出實物展品200餘種，突出兩岸融合發展的新技術、新成果、新業態、新機遇。其中科技服務類7家、健康衛生服務類6家、金融服務類3家、供應鏈及商務服務類20家，8家企業為首次參展。



“自首屆服貿會起我們就積極參與，每年來了都有收穫。”呷哺集團副總裁張艷梅說，服貿會不僅是台商台企的重要展示窗口，更是合作的寶貴平台。今年呷哺集團入選服貿會指定餐飲服務商，“集團將以此為契機，不斷提升服務與產品品質。我們對在大陸的發展很有信心。”張艷梅說。



合作空間大



為兩岸經貿科技交流合作牽線搭橋的兩岸科技創新中心，今年首次亮相服貿會。天星醫療康復鏡、元蘿蔔下棋機器人、中科雲創MR眼鏡……一眾科技產品吸引參觀者紛紛前來體驗。該中心目前已有89家合作單位，其中大陸企業48家、台企41家，此次帶來16家企業的30多款產品。其運營負責人汪浩對記者說，台企在精密儀器、集成電路等領域深耕多年、基礎扎實，具備一定優勢，而大陸擁有廣闊的市場空間與完整的產業鏈生態，“兩岸產業各有所長，未來在服務貿易領域有巨大的融合發展空間。”

