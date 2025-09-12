台胞醫師畢節志願服務團開展義診活動

中評社北京9月12日電／據中國台灣網報導，近日，經台盟中央、台盟上海市委協調推動，上海交通大學醫學院附屬新華醫院等單位的12名醫療專家組成台胞醫師畢節志願服務團，不遠千里來到畢節市中醫醫院，集中開展為期1天的愛心義診幫扶活動。



活動期間，舉辦了“兩岸同心 健康同行——新黔戀，心相連”愛心義診啟動儀式。全國政協常委、台盟上海市委主委劉艷出席並講話，她指出，此次活動是推動畢台兩地醫療健康事業交流發展的重要舉措，台胞醫生齊聚畢節市中醫醫院，將以精湛的醫術、高尚的醫德，為廣大病患及家屬提供面對面的現場講解和咨詢，讓大家足不出戶就能享受到高水平的診療服務和健康指導。會上，劉艷主委親自為台籍專家代表授予了“台胞醫師畢節志願服務團”旗幟。



隨後，專家們分別走進脾胃病科、婦科、兒科、心血管病科等各專科診室，發揮各自專業優勢，為慕名前來的群眾提供面對面診療和健康咨詢，得到群眾們的廣泛好評。“上次新華醫院的醫生們來義診我就帶孩子來看過，吃了藥後好多了，這次看到義診消息，我是專程預約過來找他們看的。”市民吳女士帶著孩子高興地說。



張淇淙是浙江省首位台籍注冊主治醫生，他說：“很高興能參加這次愛心義診活動，不但可以用我們的醫療技術為鄉親們服務，更好地促進兩岸同胞的心靈相通、情感相融，還能更好的搭建了兩岸醫療健康事業發展交流的平台，共同為促進兩岸關係和平發展增添更多健康動能。”



據悉，台盟中央、台盟上海市委將以此次義診幫扶活動為契機，充分發揮台盟組織資源優勢及台籍醫生人才團隊優勢，著力在醫療管理、醫療服務、醫療科研等領域深化與畢節的交流合作，共同在醫療人才培養、學科建設、實踐培訓等方面推動畢節市醫療研究水平再上新台階。