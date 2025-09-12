開封尉氏縣委統戰部同台界政協開展慰問活動

中評社北京9月12日電／據中國台灣網報導，在第41個教師節來臨之際，為弘揚尊師重教的社會風尚，9月10日，開封市尉氏縣委統戰部積極行動，攜手長期以來熱心家鄉公益事業、關心家鄉教育發展的開封市政協委員霍先生為辛勤耕耘在教育一線的特困教師送去黨和政府的關心關懷以及社會各界的熱心支持，向他們致以節日祝福和誠摯問候，讓溫暖與敬意直抵教育一線。



慰問小組一行先後來到特困教師張女士等人家中，霍先生為其送上了慰問品、慰問金，感謝她們為教育事業做出的貢獻。每到一處，開封市尉氏縣委統戰部負責人都與教師親切交談，關切詢問其工作、生活和家庭狀況，對她們家境困難仍堅守教育崗位，默默奉獻的精神表示敬意，鼓勵她們保持積極樂觀的心態，堅定信心、克服困難，繼續在教育崗位上發光發熱，培養出更多優秀人才。同時，開封市尉氏縣委統戰部表示將聯合相關部門時刻關注特困教師的生活需求，及時幫助他們解決實際困難，讓他們能夠安心教學。教師們紛紛表示，要把這份關愛轉化為工作的動力，堅守教育初心，努力提升教學質量，為教育事業發展貢獻自己的力量。



教育路上，有人用堅守詮釋擔當，社會當以溫暖回應堅守。此次教師節愛心慰問活動，不僅是為了向教師送上節日祝福，更通過“面對面”交流，深入瞭解教育一線的實際需求，讓台胞台屬的拳拳愛心更貼近教師、貼近教育，把社會大家庭的溫暖及時送達。（中國台灣網、開封市台辦聯合報導）