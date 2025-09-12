兩岸（萍鄉·武功山）青年戶外文化交流啟動

中評社北京9月12日電／據中國台灣網報導，9月8日上午，第三屆海峽兩岸（萍鄉·武功山）青年戶外文化交流活動啟動儀式暨武功山“人生首野”授牌儀式在萍鄉武功山風景名勝區舉行。來自台灣中華大學的師生與萍鄉青年代表40餘人齊聚一堂，共同開啟這場兼具戶外探索與文化交流意義的旅程。



此次交流活動以武功山為起點，旨在通過戶外體驗與文化研學相結合的形式，讓兩岸青年深入感受萍鄉的生態之美、文化之韻與發展活力。萍鄉武功山作為國家級風景名勝區，不僅擁有獨特的高山草甸、地質奇觀等自然景觀，更承載著豐富的戶外文化內涵。“人生首野”授牌正是希望以此為契機，鼓勵兩岸青年在徒步攀登中挑戰自我、增進情誼，開啟人生中難忘的戶外探索篇章。



台灣中華大學師生代表與萍鄉青年代表共同參與授牌環節，接過“人生首野”紀念牌時，現場響起陣陣掌聲。台灣青年代表分享道，以前聽聞萍鄉武功山的壯美風光，此次能以“人生首野”的形式開啟攀登之旅，既期待感受徒步的樂趣，更渴望在途中與萍鄉青年深入交流，瞭解當地文化與生活。萍鄉青年代表也表示，將以熱情的態度迎接台灣同胞，在共同探索武功山的過程中，分享家鄉故事，搭建起兩岸青年友誼的橋梁。



據悉，第三屆海峽兩岸（萍鄉·武功山）青年戶外文化交流活動將持續至9月13日，其間兩岸青年還會走進蘆溪古窯、萍鄉學院以及南昌滕王閣、九江廬山等地，開展文化研學、企業參訪與傳統文化體驗活動，進一步增進對江西歷史文化、經濟發展的瞭解，弘揚中華優秀傳統文化。