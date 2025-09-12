贛台青年企業家赴新疆開展經貿考察交流活動

中評社北京9月12日電／據中國台灣網報導，9月3日至7日，由國務院台辦海峽經濟科技合作中心與江西省台辦共同承辦的贛台青年企業家新疆考察交流活動圓滿舉行。此次活動是國務院台辦經科中心“青年π”“潮起兩岸”係列活動之一，旨在通過參訪活動助力台灣青年企業家全面瞭解新疆投資環境與發展機遇，展示大陸經濟社會建設成就，持續深化兩岸更多領域的交流合作，推動兩岸融合發展，增進台胞對中華文化、中華民族和祖國的認同。



在江西省對口援疆城市新疆克州阿克陶縣，參訪團走進阿克陶縣江西工業園，實地考察科邦錳業、蔥嶺能源、程峰建材、華能光伏等企業。從錳業循環經濟的技術突破，到光伏電站的高效運維，台灣青年企業家對當地在新能源、循環經濟等領域的高質量發展頻頻點讚，就市場、技術、投資等議題積極與企業負責人座談交流，探討合作構想。在台資企業捐贈儀式上，旺旺集團向阿克陶縣捐贈價值30餘萬元的食品物資，為邊疆地區群眾奉獻愛心，傳遞“兩岸一家親”的同胞情誼。江西援疆指揮部相關負責人介紹了克州和阿克陶縣產業扶持政策，贛台企業家結合自身優勢交流了合作意向。



活動期間，參訪團一行調研了中哈霍爾果斯國際邊境合作中心、金億國際物流園，與企業、園區負責人進行交流，瞭解新產品、新技術發展以及企業帶動群眾就業和外貿進出口情況。參觀了喀什古城、克州博物館、喀讚其民俗區等地，領略新疆厚重的歷史與多元的民族文化，感受中華文化的博大精深，有效增進了台胞對中華民族的認同感和歸屬感。江西上饒市台協會長、鼎鑫金屬化工有限公司總經理張永岳說：“此次新疆參訪令人印象深刻，當地經濟社會發展生機勃勃，自然風光秀美、歷史文化厚重，特別是‘一帶一路’建設所取得的成果和帶來的潛力，都讓台商朋友們讚嘆不已。台商可以結合新疆資源特色，在新能源、有色金屬、跨境貿易、農業及中醫藥等領域發掘商機、加強合作。”