受美關稅影響　東南亞台企赴大陸覓商機

中評社北京9月12日電／據大公報報導，美國揮舞關稅大棒，全球製造業無一幸免，不少台資企業在東南亞的布局亦受到波及。為了尋找新的增長機遇，本屆東莞台博會首次設立“亞洲台商主題館”，吸引來自印度、馬來西亞、泰國、越南等地的台企參展，開拓大陸市場。



在泰國輪轂公司HOLAracing的展位上，兩台越野風格的摩托車成為焦點，在展台上陳列的粉色、藍色金屬質感輪轂亦格外吸睛。公司負責人、“00後”青年台商張哲泰首次參加台博會。他向大公報記者表示：“這裡的氛圍非常熱鬧，一個上午已經有不少客戶咨詢，也結識了很多有潛力的合作夥伴。我們希望找到代理商，把在泰國製造和設計的電動車零配件帶入中國市場。”



張哲泰透露，受美國關稅戰影響，一些大陸廠商正尋找在海外裝配的工廠，以規避美國對華商品徵收的高額關稅。“我們在泰國的廠房擁有完整配件供應能力，可以實現電動車約40%零部件來自當地，從而幫助企業規避部分關稅。我們也會接洽這部分的業務。”



事實上，美國掀起的關稅問題早在2018年便開始影響台企布局。台資企業、東莞钜鼎照明有限公司就是其中之一。該公司業務副經理唐偉表示，該公司自2018年貿易戰後，便開啟海外布局，如今在越南已建立3個廠房，專注燈飾照明產品的生產。“我們同時在大陸保留3個廠房，負責研發和部分生產環節，為海外工廠提供技術和供應鏈支持。”



“沒想到這次以越南台企的身份回到東莞參展，又正值關稅戰。國際市場真的十分動蕩，但大陸這邊市場一直比較穩定。”唐偉認為，面對複雜多變的國際環境，越來越多企業會選擇多地布局，以分散風險。“大陸市場產業鏈完善，規模依然龐大。我們會繼續深耕大陸，同時兼顧海外市場。”