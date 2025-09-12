﻿大陸半導體業紅火 台企“智造”受惠

中評社北京9月12日電／據大公報報導，美國揮舞關稅大棒，企圖脫鈎斷鏈，大陸加快自主製造步伐，半導體行業迎來火爆，為來自台灣的半導體相關設備生產商帶來機遇。11日，2025第十六屆東莞台灣名品博覽會在東莞舉行。本屆東莞台博會以“強鏈融合，智創未來”為主題，主打科技創新，吸引671家企業參展，規模創歷史新高，而AI、電子信息、智能製造更是本次展會的重頭戲。



台中精密機械負責人表示，大陸積極布局6G研發和半導體開發，對高端精密裝備的需求不斷增長，使他們的半導體設備銷售份額持續走高。而另一家台企英業達，則帶來沉浸式液冷設備參展，契合大陸科企算力激增的需求，相關業務同樣實現增長。\大公報記者 盧靜怡東莞報導



快速運轉的大型機床、精準揮動的機械臂、透著未來感的高性能伺服器……走進今屆台博會展館，濃厚的科技氣息撲面而來。本屆台博會設置了機械智能專區，台中精密機械亦首次前來參展。“隨著半導體行業在大陸持續火熱，來自北京、江浙等地的廠商需求旺盛，我們半導體業務在整體營收中已占超過一半。”台中精密機械（上海）副總經理許弘翌告訴大公報記者，公司在大陸深耕多年，早年主要配合大陸汽車產業發展，如今則緊跟大陸半導體產業的崛起，成立專項團隊研發配套設備。



許弘翌坦言，台灣企業這兩年在國際衝擊和美國關稅壓力下日子並不輕鬆，若缺乏與大陸市場的緊密配合，發展空間有限。“疫情過後，我看到大陸在自產能力上恢復得最快，產業鏈配套能力非常強。”他說，公司研發團隊就有超過100人，隨著大陸布局6G產業，相關的高端工具機銷量亦在持續提升。



大陸芯片質量可靠



台資企業、百潤生科技（深圳）有限公司展台上，不同大小的綠色電路板整齊陳列，吸引了不少外國採購商駐足咨詢。公司總經理黃宏銘表示，在中美關係緊張和關稅壓力之下，芯片及相關產業的質量標準對台資企業尤其關鍵。“大陸半導體產業已相當成熟，自主研發的芯片質量可靠，這為我們做顯示屏方案設計提供了新的穩定供應。”他介紹，公司產品主要應用於顯示屏領域，定位中高端市場。

