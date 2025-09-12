“引力二號”年底可首飛　運載能力至15噸

山東省政府新聞辦在煙台海陽東方航天港舉行“產業鏈上的山東好品牌”系列現場記者見面會。（主辦方供圖） 中評社北京9月12日電／據文匯網報導，9月11日，山東省政府新聞辦在煙台海陽東方航天港舉行“產業鏈上的山東好品牌”系列現場記者見面會“‘鏈’出新業態”專場。作為中國航天的新生力量，東方空間“引力二號”大型液氧煤油火箭已完成方案設計，預計2025年底具備首飛條件，具有運載能力大、性價比高等特點。



東方空間（山東）科技有限公司聯合創始人、副總裁彭昊旻介紹說，相比“引力一號”，“引力二號”的運載能力進一步提高至15噸（500千米太陽同步軌道），可攜帶30顆500公斤重的衛星上天，同時將成本進一步降低至SpaceX水平，每公斤載荷低至2萬元。



“引力”系列中大型運載火箭是東方空間的“旗艦產品”，遵循“固液並存、循序漸進、有效迭代、系統創新”的研製思路，東方空間為該系列火箭設計了擴運力、可回收、航班化的“三步走”戰略。



東方空間研製的首型火箭“引力一號”已於2024年1月11日在煙台海陽海上首飛成功，成為全球最大固體運載火箭、內地民商最大火箭。“引力一號”也成為現役運力最大的民商火箭，有效彌補了中國大運力火箭不足的態勢，即將成為中國第一型常態化服役的中型民商火箭。



彭昊旻說，火箭發動機是人類探索太空的核心能力之一，“原力－110”則是東方空間面向商業航天火箭市場自研的百噸級可重復使用液氧煤油發動機，具備多次起動、深度變推、重復使用等特點，未來將作為“引力二號”可重復使用運載火箭的主動力發動機，有力支撐星座組網發射任務。



據彭昊旻介紹，東方空間致力於成為國際一流的商業航天電子信息企業，為此開展空天信息研發業務，面向航天和軍工市場，開展與火箭、衛星、無人機等各類航空航天飛行器相關的數據鏈、飛控、遙測、仿真處理系統的開發和配套業務，探索電子對抗、衛星通信、體系仿真等多項宇航與裝備創新應用，助力中國航天與軍工事業繁榮發展。

