資料圖片。(圖片來源：新華社） 中評社北京9月12日電／據新華社報導，《中國證券報》11日刊發文章《強強聯手創新應用 數字人民幣潮流集市亮相服貿會》。文章稱，9月10日，2025年中國國際服務貿易交易會在北京開幕。作為服貿會九大專題之一，金融服務專題升級打造了數字人民幣潮流集市，在規劃近1000平方米的沉浸式數字人民幣生態體驗展區，工商銀行、中國銀行等金融機構聯袂打造“數字人民幣+”創新展示矩陣。業內人士表示，本屆服貿會展現出銀行與互聯網平台強強聯手、創新數字人民幣應用的趨勢，這將進一步提升消費者生活便利化程度。



特色互動活動亮點多



為提高觀眾參與度及對數字人民幣的認知程度，多家商業銀行策劃了特色互動活動。例如，交通銀行數字人民幣硬錢包專區展示“有朋”“玉佩”等高顔值卡面設計，將傳統文化與現代科技完美融合。



往屆火爆的數字人民幣IP周邊盲盒滿減活動作為保留體驗項目，今年繼續在交通銀行展台開展，觀眾可參與活動贏取帶有交通銀行數字人民幣特色形象的紙扇、手機架等周邊產品。



中國銀行展台展示了數字人民幣硬錢包自助服務機。該行展台講解員介紹：“在數字人民幣硬錢包自助服務機上，觀眾可體驗自助申領、充值、回收等服務。中國銀行在業內首創‘離境退稅即買即退’全流程自助模式，極大地提升了消費便利化程度。”



此外，還有一些商業銀行在服貿會期間推出專項活動。例如，建設銀行在9月10日至14日推出數字人民幣滿減活動，符合條件的參與者可以領取滿50元減25元的數字人民幣優惠券；北京銀行推出“特約優惠活動-北京銀行數字人民幣補貼活動”，參與者可以使用北京銀行數幣補貼兌換券購買手工飲品。

