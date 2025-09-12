服貿會創意領航　點亮文旅新圖景

在2025服貿會9號館內，觀眾在工作人員指引下掃碼領取文創紀念品。（圖片來源：人民網） 中評社北京9月12日電／據人民網報導，2025年中國國際服務貿易交易會（以下簡稱“2025服貿會）開幕的當天下午，年近60歲的張燕華在首鋼園9號館文旅服務專題展上逛得不亦樂乎，“這次我是專門從秦皇島青龍縣來北京逛展的。”



當千年古都的文化脈搏與最前沿的數字科技在2025服貿會上相遇，一場關於未來文旅的盛宴正在上演。



步入9號館，文旅服務專題呈現出全國文化中心建設的新圖景——以“智能創造”和“數實融合”為核心的生產力革新已然開始，AI2.0代際產品呈現出從分析工具到認知夥伴的躍升，元宇宙賦能展現出從平面信息到立體空間的全新場域——文化產業正將數字能力深度植入現實場景。既推動生產力變革，也賦予歷史文化資源更豐富多元的傳承與展示，為觀眾帶來前所未有的文旅服務。



今年適逢北京中軸線申遺成功一周年和北京建城3070年，在北京市屬公園及園博館展區，觀眾可通過MR技術沉浸式游覽玉淵潭生態景觀，在3A級畫質VR大空間體驗《夢回圓明園》。該項目運用大空間追蹤技術LBSS，1：1復刻歷史古跡，在虛擬世界營造出真實的游園體驗。



頤和園展台的3D數字人智慧客服成為全場焦點。一位帶著孩子的母親正在與名為“小頤”的AI客服對話，“小頤”不到一秒就能幫助觀眾生成一份詳細的游覽行程單。據展台工作人員介紹，該智慧客服已迭代至3.0階段，積累超10萬字內容及2000條問答，年咨詢量突破34萬次，實現了從技術升級到服務模式的重構。



文博展區內，以故宮九龍壁傳說為原型的《龍潮覺醒》大型沉浸式裸眼3D項目，觀眾無需佩戴任何設備，即可通過大尺寸LED屏幕體驗龍紋破壁而出的視覺效果。房山琉璃河遺址展出最新文物保護成果，引導觀眾探尋北京最早的城市遺跡。現場還可借助MR技術“觸摸”殷商青銅器，一位來自浙江的遊客張女士感慨：“仿佛穿越了三千年，這種體驗太難得了！”



廣電展區內，52TOYS與《馴龍高手》《異形》等影視IP打造的潮玩，讓不少觀眾驚訝自己熟悉的IP可以通過更有新意的方式呈現。“有不少來自海外的行業夥伴和觀眾找到我們展位，對我們與國家博物館文創品牌‘國博衍藝’合作的多款創意玩具贊不絕口，認為這是用玩具講中國故事的好方式。”中國玩具和嬰童用品協會副會長、52TOYS董事長陳威告訴記者，全球消費者多元化的文創新需求正在2025服貿會上集中呈現。