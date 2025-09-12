AI機器人走進實驗室　助力打造中國標準

中評社北京9月12日電／據香港文匯網報導，可模擬真人出汗測試服裝熱濕阻值的智能測試系統；放大倍率可達30——6000倍的超景深3D數碼顯微鏡；依託視覺動態目標跟蹤技術的機器人動作捕捉系統；無人化智慧檢測實驗室……11日，2025年全國檢驗檢測機構開放日在浙江杭州舉行，本次活動以“向新而行，智檢未來”為主題，一批人工智能與檢驗檢測深度融合的最新成果與實踐路徑集中亮相。



國家市場監管總局黨組成員、副局長，國家認監委主任束為表示，面對人工智能時代的新機遇和新挑戰，檢驗檢測機構要深度參與打造人工智能檢驗檢測創新高地，助推“AI+檢驗檢測”國際互認體制建設，樹立中國標準。同時還要培育跨領域產業協同創新共同體、智能檢測賦能經濟社會高質量發展，全面支撐質量強國、數字中國建設。



“AI與機器人協同應用正在重塑實驗室的組織和運行方式。”浙江方圓檢測集團副總經理陸品表示，“機器人可實現樣本分揀、自動運輸、前處理和檢測的全流程自動化。結合AI調度系統，可實現任務智能分配、路徑優化和數據驅動決策，大幅提升實驗室運營效率。”



杭州宇樹科技副總經理王啟舟認為，現階段機器人走進檢驗檢測實驗室已經成為可能，同時也是未來行業發展的趨勢。“尤其在檢驗檢測過程中會存在一些誤差，相對於人的操作，機器人通過算法去做矯正，檢測出來的結果從某個層面上來說，它會更公正，更具有可信性。”



具身大模型不斷突破 提升智能化水平



同時，王啟舟也坦言，AI機器人應用於檢驗檢測實驗室也有很多挑戰需要進一步解決。“比如針對一些精密檢測設備的操作，機器人在靈敏性、精巧性、一致性上還具備挑戰。另外，在智能化水平上，一些比較小的、簡單的工具，機器人通過訓練已經能夠做得到。但在實際過程中如果遇到多種突發情況，目前的智能化水平還有待提高。這也是AI機器人走進實驗室領域需要重點突破的方向。”他表示，相信在近一兩年的時間內，機器人在底層具身大模型不斷突破之後，機器人就能更精準的解決檢驗檢測中的一系列問題。

