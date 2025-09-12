共創共享 “一老一小”驅動消費新浪潮

中評社北京9月12日電／據大公報報導，Labubu最近推出迷你版，瞬間被秒搶一空，推出這款玩偶的公司泡泡瑪特（09992），受惠於Labubu大火，今年上半年純利達到45.7億元（人民幣，下同），同比暴增4倍。另外有統計顯示，內地中老年人愛看的土味短劇，一年燒掉504億元。這些單純由情緒驅動，以前甚至會被冠上“玩物喪志”的消費，恰恰因為消費主力軍的生活模式變化，成為現在特別有爆發力的商機。因此，只要產品或服務掌握到消費者的情緒密碼，就等於掌握未來的財富。



以前我們常說要掌握財富密碼，傳統企業經商邏輯是“訂單穩定、渠道成熟、模式清晰”，但時代在變、密碼也在更新迭代，現在企業要面對的是“流量算法、用戶價值、跨界競爭”的商場新遊戲規則。簡單而言，如果說以前經商之道是依賴經驗，那麼現在企業法則就是摸准流向，認清生活流行的脈搏規律，並把這份認知化為實踐。



什麼是生活流行的脈搏規律？那就是老百姓生活方式更新換代的那一刻，而最大商機往往就藏在其中。最令人感受至深的例子是智能手機出現，改變我們打電話習慣的同時，也改變很多商業生態。筆者簡單統計一下，被改變的包括通訊工具、影像設備、支付方式、家電控制、車載系統、電影電視、新聞媒體、廣告零售等，微信通話取代了傳統電話、移動支付替代現金交易、手機拍攝則顛覆傳統相紙打印方式，並因此催生出海量的新興企業，還有像阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）這樣的大企業，也憑借智能手機壯大移動互聯網業務。



至於近年來出現的消費熱潮，正如前面所講，秒搶Labubu、天價Labubu；中老年人花504億元看土味短劇，比年輕人看電影花425億元還高。據麥肯錫發布的《2024年中國消費趨勢調研》，有64%的中國消費者更看重能帶來精神滿足的消費；淘寶天貓數據顯示，今年“618”狂歡節，玩具潮玩、寵物等與情緒相關行業迎來爆發式增長，有超過2400家潮玩店的增長更是以倍數計。



從上述數字中我們可以發現，中國人消費習慣正在經歷巨大轉變，愈來愈多人開始心甘情願為情緒買單。我們再看兩個數字，中國單身人口已經達到2.4億，預計明年突破3億，60歲以上的人口剛突破3.1億，這兩群人加起來約6億，接近國家總人口的一半。更重要是，這6億人創造了中國歷史上從未有過的現象，他們是第一批可以為自己花錢的中國人。



之所以這樣說，因為過去幾十年，我們的傳統觀念是養家餬口，錢袋子基本被鎖死，但現在情況不同，3億單身一族沒有家要養，3億老人已經養完家，他們的收入第一次可以完全自主支配。

