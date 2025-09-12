賦能高質量發展　追求智能向善

中評社北京9月12日電／據大公報報導，與以往技術變革不同，人工智能系統和模型不斷推陳出新，通用人工智能也被預期很快實現，智能體可以自主執行幾乎所有的人類任務。在此背景下，中國需要在實施“人工智能＋”行動中把握正確技術發展和應用方向，形成一個確保“智能向善”的良好制度環境。



國務院日前印發《關於深入實施“人工智能＋”行動的意見》，以促進人工智能與科學技術、產業發展、消費提質、民生福祉、治理能力、全球合作等六大重點領域的廣泛深度融合為重點，旨在發揮中國獨特優勢，賦能高質量發展，是一項及時且重大的部署。



從高速增長轉向高質量發展的中國經濟，既愈來愈接近現代化的宏偉目標，也時時遇到“行百里者半九十”的難點，是一個充滿發展中問題和成長中煩惱的過程。人工智能的強大賦能功能，可以大幅度增強破解現代化發展難題的能力。



共同分享技術紅利



隨著中國人口進入負增長和中度老齡化階段，傳統人口紅利加快消失，潛在增長率趨於下降，以出口和投資拉動為特徵的需求結構難以支撐合意的經濟增長速度。這些挑戰增強了中國經濟實現從高速增長到高質量發展轉變的緊迫性，必須打破關鍵制約、保持經濟在合理合意區間增長，分別從供給側和需求側開啟新動能。



人工智能與科技、經濟、社會和治理等重點領域的深度融合，都將有助於新動能的產生。從供給側來看，人工智能與產業發展的深度融合，可以在不增加要素投入的情況下，加快科技新成果的產生和應用，提高要素的質量，改善要素配置的效率，持續提高全要素生產率。



從需求側來看，在加快轉變發展方式、構建新發展格局的條件下，居民消費對於形成強大內需、支撐經濟增長需求拉力的意義日益顯著。人工智能與產業發展的深度融合，可引導大規模的智能設施投資需求。通過把生產率的提高轉化為居民可支配收入的增長，同時促進收入更均等分配，城鄉居民消費能力和消費意願將得到顯著提高。

