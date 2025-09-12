二萬六攻防戰隨時上演

中評社北京9月12日電／據大公報報導，港股連升四日漲逾1100點後，昨日出現技術性調整。恒指大幅低開，戳穿26000點，低見25987點，跌213點，其後跌勢加劇，全日低點25878點，跌322點。至此，好友“執平貨”，行情逐步回穩，高點為26241點，升41點，收市報26086點，跌113點。全日總成交增至3252億元，較上日多370億元。



好友低位承接 實力不可小覷



從成交額看，既反映了在這個水平獲利回吐源源不絕，與此同時，對後市具信心者亦擇機在低位加緊接貨。一沽一接，俱見實力。恒指26000關失而復得，對好友是一項鼓舞，說明承接的一方實力不可小覷。



自然，26000關是否證實能企穩，單憑一日的上落未能作准，還得多點時間觀察。反正原有的模式仍在運作，即闖過一個重要心理關口，多數要一些時間考驗才知道能否企穩，所以現時的26000關攻防戰，有再出演的可能。



昨日二十只熱門股中，跌多升少。下跌的有15只，上升者5只。下跌股中，跌3%至7%者有6只，多為製藥股，反映了傳美國特朗普政府又要制裁中國的藥物進口。不過，在上升股中，阿里巴巴（09988）既成交續居榜首，亦能保持微升態勢，這輛升市“火車頭”有此馬力，也值得拍幾下手掌了。入市消息主要是阿里旗下高德地圖推出全球首個以用戶行為作准的“高德掃街榜”和“煙火好店支持計劃”，並予10億元人民幣鼓勵到店消費，包括發放2億元人民幣到店補貼券、9.5億元人民幣到店優惠券及招牌菜折扣等等。我頭牌覺得這一計劃將有助鼓勵消費者出外消費，不是只經營外賣，對實體店運營有裨助。

