北京豪宅來港推售　入場二千六百萬

中評社北京9月12日電／據大公報報導，北京東二環頂級豪宅項目“北京.東直門8號”聯手中原地產代理（海外），首次在港公開推售8夥全裝修現樓大宅，涵蓋兩房至頂層官邸等多種戶型，建築面積由約1329至5061方呎，入場價約2400萬元人民幣起（折合港幣約為2600萬元）。



東直門位於二環東北側，屬於傳統意義上的“內環”核心區域，毗鄰政治與外交核心區，緊鄰頂級商業區域如國貿、三里屯及燕莎。項目坐落東二環亮馬河與北護城河交匯處，周邊地標雲集，東南側可遠眺中國尊、國貿三期與中央電視台總部大樓，西北側則可欣賞西山山脈、奧林匹克塔及鳥巢。



項目地理位置優越，步行5至15分鐘即抵東直門及左家莊地鐵站、來福士廣場、東方銀座等商業綜合體，車程約5至10分鐘可達三里屯太古里及國貿商務區，約20多分鐘即可直達首都國際機場，交通網絡四通八達，為國際商務人士及投資者提供無可比擬的便利。



引入一站式康養服務



項目與碧朗灣健康產業集團合作，引入“東直門8號碧朗灣康養中心”，提供功能醫學、中醫、營養、膳食、健身、康復、水療及醫美等一站式康養服務。另規劃約1.2萬方米水岸景觀園林，融合觀賞與運動功能。項目總建築面積約5.9萬方米，樓高32層，共225戶。是次在港發售的8夥現樓大宅，兩房單位建築面積約1329方呎起，售價由2400萬元人民幣起；頂層官邸面積介乎4177至5061方呎，售價由1.05億元人民幣起。