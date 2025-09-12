浙江省人形機器人產業技術聯盟成立

中評社北京9月12日電／據新華社報導，日前，浙江省“十鏈百場萬企”系列對接活動之人形機器人專場在寧波舉行，同期宣布浙江省人形機器人產業技術聯盟正式成立。本次活動由浙江省經濟和信息化廳主辦，寧波市經濟和信息化局、浙江聯通、寧波銀行共同承辦，通過聯盟成立、專家組聘任、訓練場揭牌等多種形式，搭建浙江省人形機器人產業高端交流合作平台，助力浙江搶占未來產業新賽道，推動全產業鏈協同創新。



活動現場，浙江省人形機器人產業技術聯盟宣布成立，匯聚近40家產業鏈企業、高校及科研院所，將聚焦技術攻關、標準制定、成果轉化和人才培養，推動“產學研用”深度融合。首批專家組成員獲頒聘書，涵蓋多位來自高校與企業的資深專家，未來將為產業發展提供技術指導和戰略咨詢。同時，“寧波市人形機器人訓練場”正式揭牌，依托本地製造業基礎，復刻典型工業場景，為企業提供數據采集、場景測試等服務，加速機器人功能適配與技術迭代。



作為活動的重要組成部分，第十五屆智博會特設“人工智能與具身智能展區”，集中展示十餘家企業的人形機器人整機及核心零部件，全面呈現產業鏈上下游的技術突破與商業化進展。



多位專家在技術研討環節指出，人形機器人是具身智能的重要載體，當前仍面臨精細操作、響應延遲、驅動技術等多方面挑戰，需通過“感知—規劃—行動”閉環實現技術突破。具身大模型、多模態傳感與自適應控制成為未來研發重點。



據瞭解，浙江聯通已建成覆蓋全省的5G網絡，並打造了寧波5G創新中心智算平台（算力超2000P）等多個智算節點，並持續推進杭州、桐鄉等地的智算中心建設。其格物平台在具身智能領域已實現人機實時交互與遠程高精度操作，接入機器人用戶數達4.5萬。