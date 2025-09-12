指數再創年內新高！電商物流發展活力十足

中評社北京9月12日電／據新華社報導，記者11日從中國物流與採購聯合會瞭解到，8月份中國電商物流指數為112.3點，比上月回升0.3點。其中，電商物流總業務量指數為131.4點，比上月回升0.5點。兩項數據雙雙創出年內新高。



數據持續創新高，反映的是我國電商平台消費的火熱、電商物流企業運轉的繁忙。



“嘎嘎肥，嘎嘎香，今天下單，明天送到家！”



伴隨著主播們的賣力推薦，今年首批盤錦河蟹在京東等多個線上平台開售。來自遼寧盤錦市的星河供應鏈開賣即爆單，直播首日河蟹銷量同比提升超4倍。



面對直播帶來的訂單洪峰，京東快遞為盤錦河蟹商家提供了定制化保障。“在直播現場，主播忙著直播，京東小哥們就在旁邊打包發貨。與此同時，我們也延長了發貨時間，截單時間延長到23點，確保消費者當天下單、當天發貨。”京東快遞盤錦河蟹業務負責人徐洪濤說。



數據顯示，8月份，農村電商物流業務量指數為131.7點，比上月回升0.2點。農村地區電商消費持續火熱，業務量指數持續回升。



走進陝西西安市周至縣尚村鎮獼猴桃種植農場，濃濃果香撲鼻而來。綠葉掩映下，一個個金黃色的果實掛滿枝頭。韵達陝西寶雞網點的攬貨車停靠在農場內，每天下午，一箱箱新鮮采摘的獼猴桃貼上韵達“智橙網”的黃色面單，快速發往全國各地。



“今年的獼猴桃又大又甜，又是一年豐收季！”寶雞網點負責人段博說，寶雞網點目前日均寄遞獼猴桃包裹近600件1800斤，等到獼猴桃集中上市季，每天寄遞量有望達5000件35000斤。

