中國田徑隊迎來世錦賽“大考”

中評社北京9月12日電／據人民日報報導，從百米賽道上的毫秒必爭，到鉛球投擲時的雷霆之勢，再到撐杆跳高的輕盈騰躍……激情澎湃的田徑賽場，鐫刻著運動員對“更快、更高、更強——更團結”的不懈追求。2025年田徑世錦賽即將拉開序幕，期待中國健兒在賽場上揮灑激情，展現風采。



9月13日至21日，2025年世界田徑錦標賽將在日本東京新國立競技場舉行。9月6日，中國田徑隊公布了參加本屆世錦賽的運動員名單，包括鞏立姣、楊家玉、馮彬等世界冠軍在內的41名男運動員、32名女運動員，將參加全部49個項目中33個項目的角逐。



東京新國立競技場，曾是東京奧運會田徑項目賽場。在這裡，蘇炳添曾創造9秒83的亞洲百米紀錄，鞏立姣奮力一擲奪得女子鉛球金牌。當以年輕選手為主力的中國田徑隊再次來到這個賽場，他們將表現如何？



狀態回升力爭突破



在匈牙利布達佩斯舉行的2023年田徑世錦賽中，中國隊僅收穫兩枚銅牌。2024年巴黎奧運會，中國田徑隊最終收穫1金1銀2銅，整體發揮較此前有所回升。



進入2028年洛杉磯奧運會周期，中國隊在南京室內世錦賽、廣州世界接力賽、韓國龜尾亞錦賽等國際洲際賽事中發揮出色。截至目前，中國田徑選手本賽季已刷新男子400米、男子鉛球等多個項目的全國紀錄。



延續向好狀態，在高水平賽場展現風采，是中國田徑健兒本屆世錦賽的主要目標。



今年8月初，在浙江衢州進行的全國田徑錦標賽上，吳瑞庭以17米68的成績刷新男子三級跳遠亞洲紀錄。“之前的世錦賽我沒進過前八名，這次先奔著前八去，力爭發揮出最好的水平！”吳瑞庭說。