前8月汽車產銷首次雙超2000萬輛

中評社北京9月12日電／據人民日報報導，中國汽車工業協會9月11日發布數據顯示：今年前8月，我國汽車產銷分別完成2105.1萬輛和2112.8萬輛，同比分別增長12.7%和12.6%，產銷首次雙超2000萬輛。其中，新能源汽車產銷分別完成962.5萬輛和962萬輛，同比分別增長37.3%和36.7%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的45.5%。前8月，汽車出口429.2萬輛，同比增長13.7%。其中，新能源汽車出口153.2萬輛，同比增長87.3%。