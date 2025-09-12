湖北加快建設長江文化高地

中評社北京9月12日電／據人民日報報導，湖北雲夢縣，曾因出土珍貴簡牘備受關注，如今當地大力保護傳承簡牘文化。今年上半年，雲夢縣博物館接待遊客55萬人次，同比增長152.8%。



江水潤荊楚，文脈貫古今。2024年11月，習近平總書記在湖北考察時強調：“湖北歷史文化底蘊深厚、紅色資源豐富，要在加強文化資源保護和推動文化創新發展上擔當使命。系統推進歷史文化遺產保護傳承和活化利用，加強長江文明溯源研究和傳播展示。”2020年11月，習近平總書記在全面推動長江經濟帶發展座談會上指出：“要把長江文化保護好、傳承好、弘揚好，延續歷史文脈，堅定文化自信。”



深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，湖北持續做好長江文明溯源研究，深入發掘長江文明的時代價值，加快建設長江文化高地。



守好文化瑰寶——



近年來，湖北持續開展主動性考古發掘，“中華第一長文觚”等陸續被發現。從雲夢鄭家湖墓地、十堰學堂梁子遺址，到荊門屈家嶺遺址、黃陂盤龍城遺址，湖北已連續4年有項目入選“全國十大考古新發現”。



文化遺產，保護為要。湖北積極建設國家級古籍修復中心，打造有世界影響的簡牘研究高地。湖北省荊州文物保護中心已完成7000餘件雲夢簡牘、木觚的修復整理工作，其中有2235件可呈現清晰完整字跡。“我們用匠心守護歷史，各類文物的考古發掘正在推進，文物修復和研究也在加速。”荊州文物保護中心主任方北鬆介紹。



政策發力，強化資金支持。湖北省建立文化遺產保護傳承工作聯席會議制度，出台關於加強全省文物保護利用改革的工作措施等。今年，湖北將省級文物保護專項資金增至1億元，增幅近30%。“十四五”時期，湖北省財政共投入1.4億元用於非物質文化遺產的高質量傳承保護。

