內塔尼亞胡稱“不會有巴勒斯坦國”

中評社北京9月12日電／據新華社報導，以色列總理內塔尼亞胡11日簽署一份協議，旨在約旦河西岸推進引發國際譴責的“E1區”猶太人定居點建設計劃，並宣稱“不會有巴勒斯坦國”。



內塔尼亞胡當天在約旦河西岸猶太人定居點馬阿勒阿杜明舉行的一場儀式上簽署協議。以總理府當晚發表的聲明顯示，內塔尼亞胡在儀式上說：“我們將要兌現承諾，即不會有巴勒斯坦國，這片土地屬於我們。”



據《以色列時報》報導，以色列極右翼政客、財政部長斯莫特裡赫在出席同一場儀式時對內塔尼亞胡說，以色列將很快慶祝“吞並約旦河西岸”。



8月中旬，斯莫特裡赫發表聲明稱，他計劃批准在耶路撒冷以東和馬阿勒阿杜明之間的“E1區”建造約3400套定居點住房，旨在“葬送巴勒斯坦國構想”。隨後，以國防部下屬的民政管理局高級規劃委員會批准這一住房建造計劃。以媒說，此舉將把約旦河西岸一分為二，並使得東耶路撒冷、伯利恒和拉姆安拉的巴勒斯坦區域無法連成一片。



猶太人定居點問題是巴以和談主要障礙之一。以色列在1967年第三次中東戰爭中占領東耶路撒冷和約旦河西岸部分地區，並建設猶太人定居點，引起巴方強烈反對。以色列政府去年底發布的人口數據報告顯示，約旦河西岸約有51萬以色列人住在違反國際法建設的猶太人定居點。



自7月下旬以來，法國、英國、加拿大、澳大利亞等國家陸續表示計劃或準備承認巴勒斯坦國。國際社會要求落實“兩國方案”的呼聲進一步加強。