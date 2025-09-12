廈門穩步推進制度型開放　決勝十四五

中評社北京9月12日電／據人民日報報導，福建廈門港海潤碼頭，53台巨型“充電寶”乘船駛往海外。“這是我們生產的集裝箱式鋰電池儲能系統。今年公司已出口2500多台儲能集裝箱。”廈門海辰儲能科技股份有限公司總經理王鵬程說。



今年前8月，福建省鋰電池出口總值872.29億元，同比增長19.01%，全省鋰電池90%以上經廈門港出口。



2024年10月，習近平總書記在中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區考察時指出：“福建和廈門要適應形勢發展，穩步推進制度型開放，對接國際高標準深耕細作，多出一些制度性、政策性成果，為擴大高水平對外開放再立新功。”



深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，廈門主動對接國際高標準經貿規則，在更廣領域更深層次開展首創性、集成式探索，實現制度型開放水平全面提升。2024年，廈門有29條創新舉措和典型經驗獲國家發展改革委發文推廣。



破除“梗阻”，貨物貿易更加自由便利——



瞄准堵點，廈門發布《集裝箱式鋰電池儲能系統海上安全運輸指南》，破解集裝箱式鋰電池儲能系統海運無人敢運、港區操作能力不足、碼頭無人敢放等問題。得益於此，海辰儲能公司業務拓展到20多個國家和地區。



“從適應規則到制定規則，《指南》為集裝箱式儲能系統海運規範出口提供專業指導，顯著提升新能源企業產品海運出口效率。”廈門自貿片區管委會規劃建設局港航物流專才莊永忠說，目前廈門已成為全國最大的鋰電池產品出口口岸之一。



自掛牌以來，廈門自貿片區累計推出632項創新舉措，其中153項為全國首創。