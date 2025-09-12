蘇丹軍方宣布奪回中部重鎮巴拉市

中評社北京9月12日電／據新華網消息，蘇丹武裝部隊11日說，經過數月戰鬥，蘇丹武裝部隊從快速支援部隊手中重新奪回北科爾多凡州巴拉市控制權。



根據蘇丹武裝部隊發言人辦公室當天發表的聲明，蘇丹武裝部隊已進入這座中部重鎮，並將快速支援部隊驅逐出城。聲明說，軍方承諾“正堅定不移、分階段地朝著勝利前進”。



巴拉市一名目擊者11日對新華社記者說，雙方10日上午開始激烈交火。到11日中午，蘇丹武裝部隊成功控制主要居民區和關鍵設施。



據蘇丹論壇網報導，蘇丹武裝衝突爆發頭幾個月，快速支援部隊就占領巴拉市，並把那里用作攻擊北科爾多凡州首府歐拜伊德的前哨基地。巴拉市也是快速支援部隊在蘇丹西部地區行動的補給線必經之地。



一名軍方消息人士告訴新華社記者，蘇丹武裝部隊此次採取先圍後攻策略，以削弱快速支援部隊防線並切斷補給線，成功迫使其撤退。奪取巴拉市對蘇丹軍方來說是一次戰略性軍事勝利。



快速支援部隊尚未就軍方說法作回應。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續兩年多的武裝衝突已造成將近3萬人喪生、超過1200萬人流離失所。今年6月以來，雙方在北科爾多凡州的衝突升級。