懲戒“問題少年” 看年齡還是危害程度？

中評社北京9月12日電／據人民日報報導，以什麼標準懲戒“問題少年”，一直是社會關注的熱點問題。根據司法實踐，既看年齡，也看危害程度。年齡線是法律基於未成年人身心發展規律設定的基礎防線，危害程度則是衡量行為惡性與懲罰、矯治必要性的關鍵標尺。違法犯罪必擔責，年齡不是“免責金牌”。



近年來，未成年人犯罪的話題在網絡上受到高度關注，未成年人惡性犯罪的極端個案易引發討論。不少讀者給本報來信探討相關問題。這些“問題少年”能得到懲戒嗎？年齡會是“免責金牌”嗎？



圍繞公眾關切，記者採訪了辦案法官、最高人民法院民事審判第一庭（以下簡稱“民一庭”）相關負責人、全國人大代表、相關專家等，共同探討如何更好引導未成年人敬畏法律、知行知止。



“問題少年”能得到懲戒嗎？



相關話題的探討，體現了社會公眾對未成年人犯罪問題的關注和擔憂。



“這一擔憂不無道理，映射出社會情況的變化。”最高人民法院民一庭承擔未成年人審判指導職責的相關負責人介紹，近年來，未成年人犯罪數量有所上升。2021年以來，各級人民法院判處的未成年人犯罪人數，每年都在3萬—5萬人之間。



記者瞭解到，未成年人犯罪類型相對集中，侵財、強姦犯罪占比較大。最高人民法院數據顯示，盜竊長期位居未成年人犯罪首位，近幾年數量持續增長，其中不乏隨機竊取手機、生活用品，多次盜竊等。



“故意殺人等嚴重侵害人身安全的暴力犯罪占比較小。”最高人民法院民一庭相關負責人表示，不過，極端惡性案件的發生，會嚴重衝擊公眾安全感底線。