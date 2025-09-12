中經評論：遏制餐飲浪費　共享美好“食”光

中評社北京9月12日電／據中國經濟網報導，9月11日，以“尚德守法 共享食安”為主題的第十六屆中國食品安全論壇在京召開。本次論壇設立了制止餐飲浪費主題環節，通過播放《“制止餐飲浪費”青少年志願服務行動》宣傳片、邀請餐飲企業分享反浪費經驗等形式，號召全社會共同關注並減少餐飲浪費，攜手共建“制止餐飲浪費，人人節約”的社會風尚。



“勤儉是我們的傳家寶，什麼時候都不能丟掉。”近年來，從實施反食品浪費法，到清理整頓“舌尖上的浪費”“酒桌上的應酬”等突出問題，再到大力推廣“光盤行動”，餐飲浪費現象大為改觀。許多餐飲企業推出了半份菜、小份菜，滿足不同食量需求，而吃不完打包也漸成消費者的新“食”尚。



然而，反浪費並非一蹴而就之事。還要看到，節日聚餐、婚宴、外賣等依舊是浪費的“重災區”，“點一桌、剩半桌”的情況時有發生，甚至還出現了一些新的浪費形態。比如，有些商家設置起售門檻、部分“大胃王”將過量進食包裝成“本事”等。



制止餐飲浪費行為，怎麼強調都不為過。一粒米、一滴油看似微不足道，實則關乎個人溫飽與國計民生。我國人口多、基數大，若每個人都浪費一點，總量便相當驚人。據估算，我國每年在餐桌上浪費的食物高達2000億元，相當於2億多人一年的口糧。



隨隨便便倒掉的食物，浪費的不僅是糧食，還有寶貴的土地、水等自然資源。更值得警惕的是，浪費的食物如果處理不當，容易滋生細菌、病毒等有害物質；一旦被不法分子回收再利用，更會直接危害食品安全。此前就有個別商家將剩菜、隔夜菜回收加工後重新售賣，危及消費者健康。



食物浪費的原因多種多樣。有的與“面子”有關，婚宴操辦大手大腳，商務宴請追求排場，導致浪費而不自覺。為了逐利，一些商家往往對此類浪費也是“睜只眼閉只眼”。此外，不少餐飲企業缺乏有效的處理機制，處理剩菜時選擇直接丟棄。

