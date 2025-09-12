“奪命鎖”頻現，誰在漠視騎行者安全？

中評社北京9月12日電／據中國經濟網報導，騎行途中，共享單車竟突然鎖死車輪、自行刹車。近日，全國多地接連發生此類“驚魂一幕”，涉及多家平台。被網友稱為“奪命鎖”的嚴重安全隱患，正悄然威脅著每一位騎行者的安全。



車輛在行駛中突然落鎖，危險遠超想象。在城市主幹道上，突如其來的“抱死”可能導致騎行者被瞬間甩出，若後方車輛避讓不及，極易引發嚴重車禍。即便在人流較少的非機動車道，失去平衡的騎行者也可能撞上路障、綠化帶，造成擦傷甚至二次傷害。



面對事故與質疑，相關平台的回應卻難以令人信服。有的聲稱“後台無騎行中落鎖記錄”，將問題歸咎於“鏈條故障”；有的又承認具備遠程鎖車功能，違規停車、超區騎行或忘記鎖車都會觸發系統自動鎖車。這些說法，不禁讓人懷疑企業是否在刻意推諉責任。



即便確系“鏈條故障”，也暴露出平台在運維管理上的重大疏漏。共享單車使用頻次高，覆蓋面廣，理應建立起嚴格的安全檢修制度。然而，不少平台為搶占市場，重投放、輕運維，不斷壓縮養護成本，導致部分車輛長期“帶病運行”：車閘失靈、鏈條銹蝕、智能鎖異常，甚至報廢車輛仍在流通。



從技術層面看，遠程鎖車依賴智能鎖、物聯網與雲端系統的協同運作。一旦出現通信中斷、定位漂移或元件故障，就可能觸發異常落鎖。這類風險並非無法防控——通過加大技術投入、完善檢測機制、優化指令邏輯，能夠顯著降低故障率。然而“奪命鎖”頻現，安全性能並未成為平台優先關注的項目。更值得警惕的是，信息不對稱使用戶維權艱難。平台掌控系統數據與“最終解釋權”，用戶難以獲取關鍵證據，往往陷入維權無門的困境。



作為城市出行生態的重要組成，共享單車的安全整改刻不容緩。平台不可心存僥幸，要全面排查鎖具系統、定位與通信模塊，建立“行駛中不鎖車”的強制邏輯，並及時淘汰故障車輛。監管部門也應盡快出手，設立遠程鎖車安全標準，強制企業更新“防誤鎖”功能，並將運維質量納入日常監督。