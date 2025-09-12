中評社北京9月12日電／據央視新聞報導，準確識變、科學應變、主動求變。在7月30日召開的中央政治局會議上，談及謀劃“十五五”，習近平總書記強調，“要保持戰略定力，增強必勝信心，積極識變應變求變，集中力量辦好自己的事”。



謀劃“十五五”要看清哪些“變”？不妨從三個角度切入——



黨的二十屆三中全會提出“三個面對”。這為我們前瞻性地把握“十五五”之“變”，提供了重要視角。



“面對紛繁複雜的國際國內形勢”，表明我國發展環境正面臨深刻複雜變化。戰略機遇和風險挑戰並存，不確定難預料因素增多。我們必須站在統籌“兩個大局”——中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，這一“謀劃工作的基本出發點”上看變化。



“面對新一輪科技革命和產業變革”，表明前進動力正在發生深刻變化。習近平總書記提出，“‘十五五’時期，必須把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置”，引領我們積極向“新”而行。變革的機遇要抓住，變革的壓力要扛住。



“面對人民群眾新期待”，表明人民群眾的需求正在發生新變化。一個“新”字，萬千變化。人民群眾對質量、綠色、美好、公平、安全等等的期待，必然是謀劃“十五五”時要深入研究、準確把握、積極回應之“變”。



變，是歷史與時代的常態。人類社會幾千年，就是在一個又一個變局中前進的。但為什麼今天的變局“百年未有”？很重要的一個原因是：變局變了。“變”的形態，正在發生深刻變化。



謀劃“十五五”，要看到一路向前的變化，也看到曲折反復的變化；看到符合經濟周期的變化，也看到跳出了周期的變化；看到中國獨樹一幟的變化，也看到中國與世界攜手共贏的變化。

