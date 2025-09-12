回升！香港今年出入境料逾3.3億人次

中評社北京9月12日電／據香港文匯網報導，自2023年初香港恢復全面正常通關以來，出入境客流不斷創新高。香港特區政府入境事務處處長郭俊峯近日在接受大公文匯全媒體、點新聞專訪時透露，今年首8個月香港出入境人次達2.2億，較去年同期上升13%，恢復至疫情前水平，其中訪客入境香港達3,320萬人次，較去年同期上升12%。他預計全年香港總出入境人數超3.3億人次，有望超越2019年的疫前水平，“下半年香港將舉辦不少大型活動和盛事，包括在啟德體育園舉辦的國際演唱會，以及年底的第十五屆全國運動會項目，相信會吸引大批旅客訪港。”



郭俊峯舉例說，今年8月9日至10日的周末，香港分別錄得超過132萬和134萬人次出入境，創下全面通關後新高，落馬洲支線（福田口岸）、深圳灣口岸和香園圍口岸更突破自開通以來的新高。



重啟深戶籍“一簽多行” 港營商氣氛改善



“（出入境人次）數字的上升，對旅遊業和經濟發展而言，是十分鼓舞的消息。”他特別感謝多項中央惠港政策，為香港復甦提供堅實支持，尤其是重啟深圳戶籍居民“一簽多行”安排後，香港市區如尖沙咀等地，營商氣氛顯著改善，十分熱鬧。



隨著內地十一黃金周的臨近，郭俊峯預計會有大量旅客出入香港，“今年國慶黃金周與中秋節假期相連，從10月1日至8日，橫跨周末及香港公眾假期，口岸屆時會十分繁忙。”面對未來潛在的客流高峰，入境處已做好充分準備，包括彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道等。



與此同時，入境處計劃增派保安人員協助維持秩序，並與警察、海關等部門強化合作機制，時刻監察各管制站的實時情況。“我們會適時靈活調配人手，將減少前線人員休假，盡量安排最多的同事開通櫃枱和e-道，令旅客流量得以疏導。”郭俊峯補充。



新皇崗“一地兩檢” 料年底基本完成建設

