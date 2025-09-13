9月12日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月13日電（記者 海涵）外交部發言人林劍9月12日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



林劍：應巴布亞新幾內亞獨立國政府邀請，國家主席習近平特使、生態環境部部長黃潤秋將於9月15日至17日赴巴新出席巴新獨立50周年慶典活動。



總台央視記者：日前，聯合國人權理事會第60屆會議舉行了“北京＋30”高級別紀念活動。發言人能否介紹有關情況？



林劍：9月8日，正在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會第60屆會議舉行“北京＋30”高級別紀念活動。中國常駐日內瓦代表與會並發言。30年前，北京第四次世界婦女大會通過《北京宣言》和《行動綱領》，至今仍是指導全球婦女事業發展的綱領性文件。今年下半年，中國將在北京召開全球婦女峰會，以“北京＋30”為契機，加速婦女全面發展新進程，倡導各方堅持真正的多邊主義，以發展保障並促進婦女權利。此次紀念活動與會各方高度評價《北京宣言》和《行動綱領》的里程碑意義，期待再聚北京，共同完善婦女事業的全球治理。



路透社記者：台灣當局外事部門負責人正在歐洲活動。發言人對此有何評論？



林劍：台灣是中國的一個省，你剛才提到的這個人不過是中國的一個地方外事官員。



世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題事關中國主權和領土完整，我們一貫堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來，堅決反對為“台獨”分子活動提供平台。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。

