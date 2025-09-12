納米比亞擬籌17億美元打造“綠氫樞紐”

中評社北京9月12日電／據新華社報導，為期3天的第二屆全球非洲氫能峰會11日在納米比亞首都溫得和克落下帷幕。與會者圍繞氫能融資創新、基礎設施建設、社區效益以及推進50多個可落地的氫能項目等展開磋商與討論。



納米比亞綠色氫能事務專員詹姆斯·穆紐佩10日在會上宣布，納擬為各氫能項目的啟動和建設籌集約17億美元，將可再生資源轉化為工業生產力，最終將自身打造為非洲的“綠氫樞紐”。



納米比亞副總理兼工業化、礦業和能源部長伊泰泰說，為進一步推動氫能產業發展，納籌劃在溫得和克創立“非洲可持續工業化研究所”，作為地區政策制定、資金籌集和知識共享的中心。他呼籲各方在發展氫能項目上進行務實合作，注重創造就業和培訓機會，特別是為婦女和青年創造機會。



中國土木工程學會氫能設施與工程分會副秘書長王子緣在會上說，經過多年技術發展和示範應用實踐，中國在“制－儲－運－加－用”等氫能產業鏈環節，已逐步成為具有國際影響力的國家，可為非洲發展氫能提供有益經驗。同時，非洲地理位置靠近歐亞等主要氫能需求中心，通過國際合作和貿易，在吸引投資方面具有獨特優勢。



本屆全球非洲氫能峰會主題為“行動中的雄心：推動非洲綠色工業革命”，吸引了來自全球70多個國家的政府官員、專家以及金融機構代表、項目開發商和青年代表等出席。