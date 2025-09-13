外交部：與全球南方國家同發展、共繁榮

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京9月13日電（記者 海涵）外交部發言人林劍12日在例行記者會有記者問上表示，我們願繼續以實際行動助力國際減貧事業，與全球南方國家同發展、共繁榮，讓每一片土地都孕育希望。



有記者提問說，9月12日是聯合國南南合作日。當前全球發展面臨諸多挑戰，一些全球南方國家的貧困率居高不下，不少國家出現了嚴重的貧富分化。作為率先完成脫貧攻堅、成功消除絕對貧困的發展中大國，中國如何通過減貧合作助力廣大南方國家實現共同發展？



對此，林劍表示，中國始終致力於推動南南合作聚焦發展領域，幫助全球南方國家攻克減貧難關。中國實現了8億貧困人口全部脫貧，提前完成聯合國2030年可持續發展議程的減貧目標，給全球南方國家帶來信心。因地制宜、需求導向、精準幫扶、動態治理等理念與實踐，為各國提供行動方案；技術推廣、資金支持、能力建設、平台搭建等合作模式，為全球減貧提供系統支持。



林劍介紹，“一帶一路”倡議實施以來，帶動超4000萬人擺脫貧困；全球發展倡議提出以來，有力凝聚發展共識，廣泛動員發展資金，推動國際發展合作更加符合全球南方利益訴求，更加有效推動廣大發展中國家減貧與發展。從打井灌溉到修路架橋，從菌草栽培到雜交水稻，從重大標誌性工程到“小而美”民生項目，越來越多全球南方國家民眾生活得到改善，日子更有奔頭。



林劍強調，在消除貧困的道路上，任何一國、任何一人都不應該掉隊。我們願繼續以實際行動助力國際減貧事業，與全球南方國家同發展、共繁榮，讓每一片土地都孕育希望。



