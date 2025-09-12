巴基斯坦首都與伊朗首都恢復直航

中評社北京9月12日電／據央視新聞報導，9月12日，巴基斯坦首都伊斯蘭堡與伊朗首都德黑蘭之間停飛了60年的航班重新恢復，伊朗航空公司將於每周二執飛一班航班。



恢復直航的首航儀式11日在伊斯蘭堡國際機場舉行，來自巴基斯坦和伊朗的眾多嘉賓出席了儀式。