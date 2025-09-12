英國將為烏克蘭生產攔截型無人機

中評社北京9月12日電／據央視網消息，當地時間9月11日，烏克蘭國防部長什梅加爾在其官方社交平台上宣布，烏克蘭與英國簽署協議，英國將為烏方生產攔截型無人機。



根據協議，首批1000架無人機將交付烏克蘭。此前，攔截型無人機已在應對俄羅斯無人機襲擊中證明了其有效性。烏克蘭方面表示，將繼續擴大相關項目，吸引投資並提升技術。



俄羅斯方面曾多次表示，北約國家向烏克蘭供應武器是“在玩火”，所有運送至烏克蘭的武器都將成為俄軍合法打擊目標。