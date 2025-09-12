新一代載人運載火箭第二次係留點火試驗成功

中評社北京9月12日電／中國12日在文昌航天發射場成功組織實施長征十號系列運載火箭第二次係留點火試驗，按計劃完成了全部預定係留點火試驗。



新華社報導，當日15時00分，隨著試驗指揮中心下達點火指令，火箭一子級試驗產品七台發動機同時點火，按預定程序完成多項試驗流程，試驗總時長320秒，重點考核了火箭一子級七台並聯發動機低工況工作和二次點火啟動工作能力，獲取了完整的試驗數據，試驗取得圓滿成功。



截至目前，計劃進行的兩次係留點火試驗已全部完成，全面檢驗了火箭一級七機動力系統性能和回收段工作程序設計的正確性和可靠性，標誌著長征十號系列運載火箭初樣研製工作取得階段性突破。



長征十號系列運載火箭是中國面向載人月球探測任務研製的新一代載人運載火箭，包括長征十號和長征十號甲兩種構型。據中國載人航天工程辦公室介紹，長征十號系列運載火箭係留點火試驗，按照循序漸進、逐步驗證的思路，圍繞一級七機並聯發動機動力系統性能驗證、回收及重復使用驗證兩個目標分步推進實施，目的是為了獲取一級七機並聯工作狀態下的真實載荷環境特性，並對回收段工作程序進行驗證，是釋放首飛風險的重要手段。



目前，中國載人月球探測工程研製工作進展順利。今年6月中旬以來，相關試驗工作多線並舉、密集實施，夢舟載人飛船、攬月著陸器、長征十號系列運載火箭等接連取得可喜進展，文昌航天發射場相關配套設施設備建設正在扎實穩步推進。後續，長征十號系列運載火箭將陸續開展飛行試驗驗證工作。