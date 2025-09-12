簽證作威脅　美警告外籍網民就柯克遇刺管住嘴

中評社北京9月12日電／據央視新聞：美國副國務卿克里斯托弗·蘭多當地時間11日對持有或申請美國簽證的外籍網民提出要求，不得就美國保守派“網紅”查理·柯克遭槍殺一事在網上發布“不當言論”，否則將面臨吊銷簽證或拒簽。



法新社援引蘭多11日在社交媒體X平台上發布的帖文報導，社交媒體上就柯克遭槍殺一事流傳著一些“不當言論”，有些人為此事“拍手稱快”或“為之作辯解”，還有些人對此“不屑一顧”。他對這些言論“感到厭煩”，已指示領事官員“採取適當行動”。



蘭多稱，美國不歡迎那些“宣揚暴力和仇恨的外國人”。據報導，蘭多很快得到網友回復，後者提供了多條相關評論。蘭多隨後邀請社交媒體用戶向他舉報線索，稱美國國務院將予以調查。



非營利性組織“美國轉折點”聯合創始人柯克10日在美國猶他州一所大學演講時遭槍擊身亡，特朗普為此下令全美降半旗志哀。柯克是特朗普支持者陣營中最具影響力的“網紅”之一，曾大力動員年輕選民，幫助特朗普贏得去年總統選舉。



猶他州州長稱這起事件為“政治謀殺”。眼下，槍手仍在逃。美國執法部門11日懸賞10萬美元，征集槍手線索。據美聯社報導，警方在槍擊發生後不久逮捕了兩名嫌疑人，但隨後將其釋放。



特朗普政府今年1月執政後，多次施行牽涉“簽證”議題的政策。比如，收緊移民政策，吊銷部分移民的簽證或拒絕其簽證申請，加大對留學生簽證等合法簽證持有人的審查力度。據法新社報導，截至8月中旬，美國國務院已吊銷約6000名留學生的簽證。



此外，美國多所高校去年掀起聲援巴勒斯坦的校園示威浪潮。美國國務卿魯比奧援引保護美國外交政策利益的有關法律，把矛頭對准上述活動的組織者，稱其“應首先被吊銷簽證”。基於魯比奧的指示，國務院目前要求所有簽證申請人必須公開社交媒體個人資料，以供美方作進一步排查。



8月21日，魯比奧以“危及美國民眾生命安全、損害美國卡車司機生計”為由，宣布停止發放商用卡車移民司機的工作簽證，這一變更即日生效。