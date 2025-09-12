泰媒：他信在獄中可能會當外語老師

中評社北京9月12日電／據新華社：泰國前總理他信·欽那瓦9日獲判入獄重新服刑一年，眼下正接受5天隔離，隔離結束後將轉入泰國首都曼谷北部空炳中央監獄。泰國獄政廳發言人11日說，他信目前身體和精神狀況正常，在獄中可能會當上老師、教外語。



泰國《民族報》11日援引獄政廳發言人的話報導，獄政廳會根據囚犯掌握的技能給他們“安排工作”，可能會讓他信當老師，教外語。



他信的律師溫亞·差蒙迪告訴路透社記者，他信目前正接受5天隔離，無法與外界聯繫。路透社同日以兩名知情人士為消息源報導，他信服刑的這座監獄條件“不友好”，環境壓抑。



路透社援引一名獄政廳前官員的話報導，空炳中央監獄關押大約6500名囚犯，分為11個區，包括隔離區、羈押高風險囚犯的特殊區域等。無論年齡大小，所有囚犯都睡在地板上，每人可分到三條毯子，一條當床墊，一條卷起來當枕頭，另一條則用作被子。



泰國最高法院政治職務人員刑事案件庭9日裁定他信以住院代替服刑違法、無效，對他做出即日起入獄重新服刑一年的判決。



他信現年76歲，2001年起任泰國總理，2006年因軍事政變下台，長期流亡海外。2023年8月22日，他信返回泰國並獲刑8年。隨後，因泰國國王特赦，他信刑期被減至一年。去年2月，他信以年過七旬、身患重病並已服刑滿6個月為由，獲得假釋。