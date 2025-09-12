陳瑞峰被任命為國家民族事務委員會主任

中評社北京9月12日電／十四屆全國人大常委會第十七次會議12日下午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了原子能法、突發公共衛生事件應對法、國家公園法、新修訂的仲裁法、法治宣傳教育法、關於修改食品安全法的決定；決定免去潘岳的國家民族事務委員會主任職務，任命陳瑞峰為國家民族事務委員會主任。國家主席習近平分別簽署第51、52、53、54、55、56、57號主席令。趙樂際委員長主持閉幕會。



新華社報導，常委會組成人員159人出席會議，出席人數符合法定人數。



會議表決通過了全國人大常委會關於批准《中華人民共和國和塞爾維亞共和國關於民事和商事司法協助的條約》的決定，關於批准《中華人民共和國和塞爾維亞共和國引渡條約》的決定。



會議表決通過了全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。



會議經表決，免去胡曉犁、歐陽昌琼的全國人大常委會副秘書長職務，任命鄧蓉玲為全國人大常委會副秘書長；免去張勇的全國人大常委會香港特別行政區基本法委員會副主任、澳門特別行政區基本法委員會副主任、法制工作委員會副主任職務，任命雷建斌為全國人大常委會香港特別行政區基本法委員會副主任、澳門特別行政區基本法委員會副主任、法制工作委員會副主任。



會議還表決通過了其他任免案。



全國人大常委會副委員長李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·扎克爾，秘書長劉奇出席會議。



國務委員諶貽琴，最高人民法院院長張軍，最高人民檢察院檢察長應勇，國家監察委員會負責同志，全國人大各專門委員會成員，各省區市人大常委會負責同志，部分副省級城市人大常委會主要負責同志，部分全國人大代表，有關部門負責同志等列席會議。



閉幕會後，十四屆全國人大常委會舉行第十八講專題講座，趙樂際委員長主持。中國工程院院士、國家空管專家諮詢委員會主任委員陳志傑作了題為《我國低空經濟發展的現狀和趨勢》的講座。