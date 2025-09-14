中評鏡頭：東莞台博會的寶島風情長廊

今年東莞台博會把台灣伴手禮專區建成“寶島風情長廊”（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月14日電（記者 盧哲）2025年第十六屆東莞台灣名品博覽會（下稱“台博會”）正在舉行。除了專業的產業主題外，最吸引市民和遊客的，必定還有台博會每年的“黃金欄目”——伴手禮專區。今年的台博會帶來了台灣的哪些好物呢？隨中評社記者的鏡頭一起關注！



由廣東省人民政府台灣事務辦公室、東莞市人民政府、全國台灣同胞投資企業聯誼會聯合主辦的2025年第十六屆東莞台灣名品博覽會11日在東莞市廣東現代國際展覽中心開幕，展期4天。本屆台博會以“強鏈融合，智創未來”為主題，展覽面積達3.3萬平方米，共設8大主題館、25個省（市）專館，參展企業超670家，展位超1880個，規模再創歷史新高。



今年東莞台博會把台灣伴手禮專區建成“寶島風情長廊”，集結台北、高雄、桃園、台中、台南、苗栗等22個縣市一百多個展位，帶來台灣美食、特色品牌伴手禮。島內展品為歷年來最多，以“一縣市一爆品”呈現地道台灣風味。



走進寶島風情長廊，仿彿置身於台灣街市，文旦柚、鳳梨酥、肉桂糖、紅棗茶、咖啡、巧克力......琳琅滿目的台灣地道美食，讓人大飽口福；售賣“一條根”藥油、益智玩具、茶具等各色貨品的攤位也人頭攢動。



行走在熱鬧緊湊的長廊，一步一縣市，一店一爆品，吃喝玩樂應有盡有，沉浸式“逛吃”寶島，一定讓你滿載而歸。