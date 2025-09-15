創業台青答中評：廣東包容開放機遇多

海峽兩岸青年創新創業館（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月15日電（記者 盧哲）在2025第十六屆東莞台灣名品博覽會“海峽兩岸青年創新創業館”內，一批台灣青年創業創新成果集中亮相。參與展會的台灣青年接受中評社記者訪問時表示，東莞台博會有極好的氛圍，在青創館獲得不少幫助。而選擇在此創業，因為廣東包容開放帶來很多機遇。



由廣東省人民政府台灣事務辦公室、東莞市人民政府、全國台灣同胞投資企業聯誼會聯合主辦的2025年第十六屆東莞台灣名品博覽會（下稱“台博會”）9月11日至14日在東莞市廣東現代國際展覽中心舉行。本屆台博會以“強鏈融合，智創未來”為主題，展覽面積達3.3萬平方米，共設8大主題館、25個省（市）專館，參展企業超670家，展位超1880個，規模再創歷史新高。



光陰禮珠寶設計師吳宣穎及李暨澔是一對在大陸創業的台青夫婦。他們是第一次參加東莞台博會，並在“海峽兩岸青年創新創業館”（以下簡稱“青創館”）亮相。



李暨澔對中評社記者表示：“一直都知道台博會是一個很大的IP，我們也希望增加一點曝光度，因此積極希望參加。”他透露，早前因為不知道如何報名參展，而去年機緣巧合結識了松山湖海峽兩岸青年創業基地運營長黃朝凱，“他看了我們的作品相當喜歡，就邀請我們參與今年的青創館，給了我們一個攤位。讓我們可以跟大家多認識。”



李暨澔家族已是第三代做寶石雕刻。而他的妻子吳宣穎是創立“光陰禮”品牌的珠寶設計師。吳宣穎與李暨澔對寶石有自己的見解，希望大家用超脫於商業之外的眼光理解寶石。“我們參展是希望用自己的方式讓更多人認識珠寶，希望讓更多人改變對寶石的濾鏡，欣賞它原本的美，認識每一個材料背後的故事。”