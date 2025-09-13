快評：服貿會見證台商深耕大陸市場新圖景

中評社快評/金秋的北京首鋼園內，台灣形象展區人流如織。呷哺呷哺熱氣騰騰的火鍋模型旁，旺旺集團最新研發的文創新品引人駐足，而英業達集團的AI骨骼檢測屏前，體驗者正跟隨指令轉動身體——這是2025年中國國際服務貿易交易會上台商踴躍參與的生動縮影。



“大陸市場不可或缺”——這已成為參展台企的集體心聲。從呷哺集團連續多屆赴約服貿會，到旺旺將大陸視為品牌壯大的沃土；從英業達早期依託大陸發展筆記型電腦業務，到如今抓住人工智慧新機遇實現營業額大幅增長，大陸市場始終是台商發展的重要引擎。全國台企聯副會長陳世偉指出，當前台企正經歷從“獨資經營”向“與大陸企業合作生產”的模式轉變，這種轉變本身便是對大陸產業鏈深度融入的認可。



兩岸產業優勢互補的畫卷在服貿會上清晰展現。首次亮相的兩岸科技創新中心帶來了16家企業的30多款產品，成為兩岸技術協作的典範。台企在精密儀器、積體電路等領域的深厚積累，與大陸廣闊的市場空間及完整產業鏈形成絕佳組合。天星醫療康復鏡、元蘿蔔下棋機器人等創新產品，正是這種優勢嫁接的成果。正如該中心運營負責人汪浩所言：“兩岸產業各有所長，在服務貿易領域有巨大的融合空間。”首家入駐中心的台企至毅科技，已通過平台對接京東方，並計畫在京打造光刻膠實驗室，這正是兩岸產業“強鏈補鏈”的鮮活實踐。



值得關注的是，台商對大陸市場的深耕已超越單純的市場拓展，轉向更深層次的融合發展。台灣形象展區以“展開的畫卷”為設計靈感，閩南紅磚紋與台灣少數民族元素交織，24盞節氣燈籠高懸，無聲訴說著兩岸文化同源、經濟共榮的願景。首次參展的8家台企與13家京外台企的加入，更彰顯兩岸經貿聯結的廣度與韌性。