中評關注：中美談判聚焦關稅和TikTok

中美6月份在倫敦舉行國高層經貿磋商 美聯圖 中評社華盛頓9月12日電（記者 余東暉）經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9月14日至17日率團赴西班牙與美方舉行會談。雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。



這條由中國商務部於12日發布的新聞，與美國財政部12日發布的新聞基本一致：9月12日至9月18日，財政部長斯科特·貝森特將訪問英國和西班牙。在馬德里期間，貝森特將與中華人民共和國高級代表（包括國務院副總理何立峰）會面，討論兩國共同關心的關鍵國家安全、經濟和貿易問題，包括TikTok以及在打擊威脅中美兩國的洗錢網絡方面開展合作。



從雙方的宣布可以看出，雙方此次高層經貿磋商將聚焦的重點是關稅和TikTok，因為這兩大議題都面臨即將來臨的期限，且對雙方都很重要。雙方也有各自更關心的議題，包括中方關切的美國濫用出口管制措施，以及美方關切的打擊洗錢網絡。



這是雙方高層繼5月在日內瓦、6月在倫敦和7月在斯德哥爾摩之後最新舉行的高層經貿磋商，是落實兩國領導人共識的最新具體行動，目的在兩國經貿關係面臨新的不確定性的關鍵時刻，為避免貿易戰再度升溫注入“降溫劑”。中方首席談判代表李成鋼8月底首次來華盛頓舉行工作層面磋商，為此次高層磋商鋪路。