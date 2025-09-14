世行研究驚歎中國人均收入增長史無前例

過去三十年上海浦东崛起見證了中國經濟奇蹟 網絡相 中評社華盛頓9月13日電（記者 余東暉）世界銀行的一項研究揭示了中國人均收入在30年內增長7倍多的“史無前例”的量化事實；指出中國近10億人擺脫極端貧困的“驚人數字”幾乎是美國人口的3倍；感嘆中國用30年時間走過西方國家100多年的人民收入增長的歷程。



總部位於華盛頓的世界銀行官網博客網頁12日發表世界銀行發展數據部經濟學家永贊（Nishant Yonzan）和世界銀行發展數據部貧困與不平等數據庫項目經理拉克納(Christoph Lakner)合作撰寫的文章--“量化史無前例的中國家庭收入增長”。這篇文章是對全球172個國家和地區1990年到2020年人均收入變化研究的總結。該研究使用了世行貧困與不平等平台（PIP）提供的家庭調查數據，根據各國和各時期的價格水平差異進行調整，得出全球各國人均收入（購買力平價美元）的分佈。其結果與世界銀行用於計算全球貧困率的分布相同。



文章開首指出，1990年至2020年間，中國人均每日消費增長了7倍多。相比之下，在同樣的三十年裡，非中國居民的平均每日消費僅增長1.3 倍。這一非凡的增長意味著僅在中國就有近10億人擺脫了極端貧困。這是一個驚人的數字，幾乎是美國現有人口的3倍！在現代世界歷史上，在如此短的時間內讓這麼多人找到向上的流動性實屬不易。想想看，在同樣的起始收入水平下，美國、法國或德國的普通人需要大約100年，而英國的普通人需要170年才能達到中國人平均30年到收入增長水平！



在本研究期間，中國一直是全球人口最多的國家。1990年，中國在全球人口中占比21%，但平均收入只相當於全球平均收入的17%。2020年，中國在全球人口中占比下降至18%，但中國人的平均收入已經相當於全球平均收入的77%，增長了4.5倍多。作者說，在全球收入討論中，中國如今的影響力更接近其人口的權重。